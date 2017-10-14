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Українська армія до кінця року отримає ще тисячу одиниць техніки, - Порошенко

Дарина Смеречанська

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У 2017 році українська армія отримала понад 1,3 тисячі одиниць воєнної техніки, а до кінця року отримає ще понад 1 тисячу. Про це президент Петро Порошенко заявив 14 жовтня під час церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям у Житомирській області, передає УП.

“Загалом впродовж 2017 року Збройним силам України уже передано близько 1,3 тисячі одиниць озброєння та військової техніки, більше 22 тисяч ракет та інших боєприпасів. До кінця року війська отримають ще понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки”, – зазначив він.

Також він сказав, що військовим буде передано понад 200 одиниць техніки: артилерію, літаки, зенітно-ракетні комплекси та іншу техніку. За словами Порошенка, частина переданої сьогодні техніки буде спрямована на склади резерву.

Окрім того глава держави нагадав, що у бюджеті на 2017 рік на потреби ЗСУ передбачено 64,5 млрд. гривень, а у проекті бюджету на 2018 видатки планують збільшити майже до 84 млрд.

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