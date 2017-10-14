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У центрі Львова провели «Марш УПА»

Дарина Смеречанська

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У Львові пройшов «Марш УПА», який організував «Правий сектор». «Автономному опору» не вдалося провести  свій марш «Воля народам – Воля людині». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Додамо, що до львівської мерії надійшло дві заявки щодо проведення масових заходів – від «Автономного опору» та «Правого сектору». Обидва марші мали відбутися майже в один і той час і місці. Тому мерія ініцювала звернення до правоохоронців зі закликом не допустити сутичок під час цих заходів.

Отож, у центрі Львова пройшов марш «правосекторівців».

Натомість «Автономному опору» його не вдалося провести. За словами самих активістів, правоохоронці заблокували їх у одному з двориків.

«Близько 150 ультраправих тітушок Авакова вирішили не пустити нас на Марш УПА з нашого магазину. Ми вже хотіли виходити і прямувати до пам. Чорновола на 18-00. По дорозі на виході з брами зустріли наряд поліції, які почали нас блокувати, тому що вони побачили, як йде до нас натовп озброєних тітушок. Далі нас завели за браму у двір, почались, так звані, поверхневі огляди з боку поліціантів», – інформує  активіст Сергій Большаков.

Згодом він повідомив, що активістам «Автономного опору» підкинули зброю  і везуть до райвідділку.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Большакова, Facebook-сторінка Олега Радика

 

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