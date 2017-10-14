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У Львові під час пиятики жінка вбила чоловіка

Дарина Смеречанська

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У Львові під час розпивання спиртних напоїв вбили чоловіка. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Шевченківський відділ поліції 13 жовтня о17.43 надійшло повідомлення від 32-річного львів’янина про те, що його побив знайомий.

Виїхавши за вказаною адресою,слідчо-оперативна група виявила біля занедбаного будинку по вулиці Розточчя тіло чоловіка віком 40-45 років з ознаками насильницької смерті (перелом кісток носа, множинні крововиливи, рана на потилиці), яке було скероване на експертизу.

Поліцейські попередньо встановили, що в будівлі,  де зараз ніхто не проживає, компанія із п’яти осіб розпивала спиртні напої. Між 34-річною місцевою мешканкою та потерпілим виник конфлікт, під час якого вона заподіяла чоловікові тілесні ушкодження фрагментом дерев’яної рами вікна. Внаслідок цього він помер на місці події.

Зловмисницю затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Фото: соцмережі

 

 

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