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Сьогодні українці відзначають потрійне свято: День захисника, Покрови та День козацтва

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 14 жовтня, українці святкують День захисника України. У цей день також відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Про це повідомляє Львівський портал.

Додамо, що з 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Внаслідок реакції на збройну агресію Росії в українському суспільстві у 2014 році підсилилися тенденції декомунізації – відмови від радянських символів і свят.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського війська на Покрову.

Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії – військово-політичної формації українського визвольного руху

Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом скасовано указ Президента України Леоніда Кучми 1999 р., яким встановлювалося свято – День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого.

Фото: znaj.ua

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