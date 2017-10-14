Правоохоронці почали посилене патрулювання по всій країні

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів про заходи безпеки в День захисника України. Він сподівається, що спільними зусиллями правоохоронців цей день мине спокійно, оскільки усі підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі телеканалу «112 Україна».

За його словами, підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Служба з надзвичайних ситуацій цілковито готові до виконання своїх функцій з охорони публічної безпеки під час проведення масово-святкових заходів 14 жовтня і в місті Києві, і на території всієї України.

“Сьогодні підрозділи внутрішніх справ перейшли на посилений режим несення служби на території всієї України. І в обласних центрах, і в інших містах буде проведено заходи з нагоди відзначення цього свята. Тому посилено охорону громадської безпеки. Посилене патрулювання з боку працівників правоохоронних органів триватиме до закінчення цих заходів”, – зазначив він.

Шкіряк нагадав, що Україна третій рік поспіль живе в стані постійної терористичної загрози з боку РФ.

“І в дні, коли проводяться масові заходи і є масові скупчення людей, така загроза зростає”, – зазначив він.

Тому, за його словами, і Нацполіція, і Служба безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити будь-яких провокацій та позаштатних ситуацій.

“До речі, задля цього в столиці буде залучено й екіпажі вибухотехніків та кінологічна служба Націполіції. Крім того, патрулювання буде здійснювати і кінна поліція”, – повідомив Шкіряк.

Водночас він закликав учасників масових заходів бути обережними, а при виявленні підозрілих осіб чи предметів звертатися до правоохоронців.

Щодо інформації про загрозу кібератак Шкіряк зазначив, що кіберполіція здійснює все необхідне, аби цьому запобігти.

Як повідомляв Львівський портал, учора мерія Львова звернулася до правоохоронців зі закликом не допустити сутичок у Львові 14 жовтня під час маршів «Правого сектору» та «Автономного опору».