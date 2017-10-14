Поліція затримала на Городоцькій групу осіб з кастетами та ножами

У Львові правоохоронці проводять перевірку групи підозрілих осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, 14 жовтня близько 17.30 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшло два повідомлення про підозрілі групи осіб, котрі можуть мати з собою зброю та, як йшлось у одному з повідомлень, можуть увірватися в один з магазинів по вулиці Городоцькій у Львові.

На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці виявили та вилучили у них газові балончики, кастети, ножі та інші предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень.

Зараз поліцейські встановлюють особи громадян та проводять першочергові заходи.

«Серед затриманих осіб немає жодного активіста «Автономного опору», але ми від 17:30 заблоковані у дворі, де розташована наша крамниця. Поліція провела тут перевірку і виявила якийсь пістолет, який нам не належить. Це якась перероблена зброя. У мене таке враження, що зараз мене та інших наших активістів повезуть на допит», – заявила Радіо Свобода активіст «Автономного опору» Ярина Волошин.

Як повідомляв Львівський портал, нині у Львові відбувся «Марш УПА», який організував «Правий сектор». Майже одночасно з ним свій марш мав провести «Автономний опір». Щоби унеможливити сутички, мерія з цього приводу звернулася до правоохоронців.

Фото: поліція