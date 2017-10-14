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«Полімінерал» зобов’яжуть вивести з надзвичайної ситуації провалля рудника поблизу Стебника

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Компанія «Полімінерал» повинна локалізувати і вивести з надзвичайної ситуації провалля рудника поблизу Стебника. Про це 13 жовтня заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка на спільному брифінгу із Міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, передає прес-служба ЛОДА.

«Щодо цієї ситуації ми звернулися до Міністерства регіонального розвитку, тому що це Міністерство спільно з профільним віце-прем’єр-міністром координують питання ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми провели комісію, де визначилися, що за рахунок компанії, яка має в оренді і користуванні «Полімінерал», до якого відносяться ці гірничі відводи, вона повинна локалізувати і вивести з надзвичайної ситуації саме провалля і не допустити наступних провалів», – зазначив Олег Синютка.

Також окремо розглядатимуть ситуацію з дорогою, що пролягає поряд з проваллям земної поверхні на території шахтного поля рудника №2 ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал”.

«Що стосується загальнодержавного рівня, то стоїть три питання, зокрема: перенесення ЛЕП, водопроводу і розгляд питання стосовно дороги. Відтак, цей компонент спочатку будуть розглядати на комісії з питань надзвичайних ситуацій і тільки тоді ситуацію розглянуть у інших Міністерствах», – додав очільник Львівщини Олег Cинютка.

Нагадаємо, на території шахтного поля рудника №2 ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал” 30 вересня 2017 року виявлено провалля земної поверхні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території с. Модричі, Дрогобицького району відбувся обвал карстової породидіаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

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