Під час пожежі у квартирі мало не згорів львів'янин

У Львові на вул. Караджича спалахнула пожежа у квартирі, продуктами горіння отруївся власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 13 жовтня о 23:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові по вул. Караджича, 16.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Львова.

Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння власник квартири,1944 року народження.

Потерпілого, в стані середньої важкості, госпіталізували в Львівську обласну клінічну лікарню.

Пожежу локалізовано о 00:10 та ліквідовано о 00:12. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1,5 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причини події встановлюються.