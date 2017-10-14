Першокурсники ліцею імені Героїв Крут присягли на вірність Україні

У суботу, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України, на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулася урочиста посвята в ліцеїсти першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Цього дня на вірність Україні присягнули більше двохсохсот юнаків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Привітати молодих захисників України прийшли керівники області та міста, громадськість, військові, а також їхні близькі та рідні.

Під час урочистостей вшанували пам’ять ліцеїстів-крутян, які полягли на Сході України, при обороні незалежності нашої держави і тих, що полягли за Україну у 1918 році.

Побачили учасники та гості свята і хореографічну композицію “Пам’ятай про Крути” у виконанні колективу ліцею.

Опісля відбулося урочисте проходження ліцеїстів під музичний супровід оркестру із подальшим переходом до Гарнізонного Храму Святих Верховних Апостолів Петра і Павла.

Фото: ЛОДА