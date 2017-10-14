На найбільшому книжковому ярмарку світу українські видання визнані одними з найкрасивіших

Українські видання на Франкфуртському книжковому ярмарку увійшли у шорт-лист конкурсу “Найкращий книжковий дизайн”. Про це повідомила координатор Міжнародного літературно-мистецького фестивалю “Книжковий арсенал” Оксана Хмельовська, передає Укрінформ.

“Україна так колосально на виставці представлена вже вдруге. Минулі роки Україна на виставці вважалася екзотичною країною, натомість цього року до нас вже приходять, цікавляться, як можна перекладати українських письменників. До речі, цифра, яка ще ніде не звучала: кількість перекладів українською зросла на 37% за рік. На ринок виходять українською твори лауреатів букерівської премії, інших премій”, – наголосила вона.

Українські книги цьогоріч подавалися на конкурс “Найкрасивіший книжковий дизайн” і увійшли у шорт-лист переможців. Це книга “Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics” Євгена Нікіфорова видавництва “Основи”, пізнавальна книжка-картинка “Голосно, тихо, пошепки” від Видавництва Старого Лева, книга Валер’яна Підмогильного “Місто”, фотокнига “.RAW Історія змін українців та армії”.

Ці книги будуть подані на всесвітній конкурс найкрасивіших книжок.

Frankfurter Buchmesse – найбільший книжковий ярмарок у світі. Він проходить у Франкфурті щорічно, в середині жовтня. Це місце, де можна ознайомитися з новинками, дізнатися про тенденції книговидавничого ринку в цілому.

Франкфуртський книжковий ярмарок – це з’їзд професіоналів. Сюди приїжджають налагодити контакти з розповсюджувачами, придбати права на видання, ознайомитися з друкарськими інноваціями.

За традицією, на виставці одна з країн присутня в якості почесного гостя. У 2016 році це була Туреччина, цього року – Франція.

Frankfurter Buchmesse налічує понад 500 років, і її заснування пов’язують з першодрукарем Йоганном Гуттенбергом, який жив у сусідньому від Франкфурта місті Майнці. Ще за життя Гуттенберга книготорговці влаштували тут перший у світі книжковий ярмарок (перший, якщо говорити про друковані книги). Новітня історія виставки почалася в 1949 році, і відтоді Buchmesse проходить щорічно, ставши найбільшим книжковим форумом планети.

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