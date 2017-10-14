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На Личакові вшанували Героїв, які віддали своє життя за Україну

Дарина Смеречанська

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У суботу, 14 жовтня, з нагоди відзначення 75-річчя створення Української повстанської армії та Дня захисника України керівництво області та міста, громадськість, військові, волонтери на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять борців за незалежність України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Відтак присутні поклали квіти до Меморіалу невідомому вояку УПА на Марсовому полі. Опісля запалали лампадки на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, а також до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України.

Також в межах відзначення державного свята у Гарнізонному Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла відбудеться Молебень до Богородиці за Україну та її захисників.

Нагадаємо, що нині у Львові також мають пройти марші «Автономного опору» та «Правого сектору».

Фото: ЛОР, ЛОДА

 

 

 

 

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