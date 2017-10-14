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Монетизацію субсидій обіцяють впровадити з січня 2018 року

Дарина Смеречанська

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Механізм монетизації субсидій буде запущений з січня 2018 року. До січня фактично триватиме перехідний період для ТКЕ та інших підприємств, які задіяні в системі. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, DT.UA.

“За новою схемою, розрахунок за субсидії буде проводитися безпосередньо Казначейством без будь-яких протоколів. Крім того, будуть чітко встановлені терміни здійснення розрахунків – до 24 числа кожного місяця, що буде гарантувати своєчасність оплати. Важливо, що субсидії будуть нараховуватися за фактично спожиті обсяги послуг. Це унеможливить ситуацію, коли виконавці отримують більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства. Таким чином, будуть ефективніше використовувати бюджетні кошти”, – сказав Зубко.

За його словами, Кабмін повинен проголосувати за монетизацію субсидій до кінця осені. Зараз регуляторний акт оприлюднено для обговорення на сайті Міністерства фінансів.

Як повідомляв Львівський портал, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева обіцяв, що до 1 липня на Львівщині мають впровадити експеримент із монетизації пільг.

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