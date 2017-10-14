ОСТАННІ НОВИНИ

Мінсоцполітики: На оплату субсидій цьогоріч потрібно 70 мільярдів

|

Почати новий рік без боргів ми зможемо лише в тому випадку, якщо в найближчі два місяці обсяг фінансування субсидій буде збільшено ще на 10 млрд грн. Тобто фактично на оплату субсидій в поточному році треба понад 70 млрд грн. Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає «Дзеркало тижня».

 

Так, в поточному бюджеті на субсидії для населення було виділено 47 млрд грн, 26 з яких відразу пішли на оплату заборгованостей минулого року. У результаті вже влітку довелося шукати додаткові кошти для фінансування субсидій – знайшли ще близько 14 млрд грн, тобто загальні витрати на субсидії в цьому році вже складають 61 мільярд. З них, за даними Держказначейства, на 1 жовтня вже було перераховано 56 млрд грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів