Мінсоцполітики: На оплату субсидій цьогоріч потрібно 70 мільярдів

Почати новий рік без боргів ми зможемо лише в тому випадку, якщо в найближчі два місяці обсяг фінансування субсидій буде збільшено ще на 10 млрд грн. Тобто фактично на оплату субсидій в поточному році треба понад 70 млрд грн. Про це заявив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає «Дзеркало тижня».

Так, в поточному бюджеті на субсидії для населення було виділено 47 млрд грн, 26 з яких відразу пішли на оплату заборгованостей минулого року. У результаті вже влітку довелося шукати додаткові кошти для фінансування субсидій – знайшли ще близько 14 млрд грн, тобто загальні витрати на субсидії в цьому році вже складають 61 мільярд. З них, за даними Держказначейства, на 1 жовтня вже було перераховано 56 млрд грн.