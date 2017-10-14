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Львівські патрульні, які воювали у зоні АТО, привітали побратимів віршем

Дарина Смеречанська

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Патрульні Львова, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, привітали своїх побратимів з Днем Захисника України та Днем українського козацтва авторським віршем патрульної Львова Андріани Ковалишин Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Загалом, в лавах патрульної поліції України несе службу 1215 бійців АТО, з них 92 – у Львові.

«Ми збережемо наш рідний край. Хлопці, які служать на Сході і ті хто виконує не менш важливу місію на мирній території завжди стоятимуть на захисті нашої України», – наголосив начальник Управління патрульної поліції Львова, капітан поліції Роман Пилипенко.

Сергій Гриценко зараз є патрульним першого батальйону патрульної поліції Львова. Лейтенант перебував в зоні АТО кілька місяців в складі 19-ого окремого мотопіхотного батальйону в секторі Д. Брав участь у звільненні сіл Донеччини і в подальшому утримував позиції.

Патрульний Ярослав Яремчак віднедавна увійшов до складу групи Тактичного оперативного реагування патрульної поліції Львова. На війну він пішов у 2014 році добровольцем. У військоматі його скерували у лави Національної Гвардії України, а саме 3 Бригаду оперативного призначення. Браву участь у боях, а також стояв на блокпостах у містах Сіверськ, Лисичанськ, Гірське, в селі Мирна Долина.

В грудні 2014 року, вже зараз патрульний 2 батальйону Андрій Стуков, був відряджений в зону проведення антитерористичних операцій, а саме міста: Слов’янськ, Дружківка, Костянтинівка, Артемівськ. Там Андрій зебезпечував охорону громадського порядку на звільнених від окупантів територіях, також охороняв стратегічні об‘єкти: залізничні мости, споруди енергопостачання. Виявляв диверсантів та проводив евакуація мирних жителів.

Павло Турчин, патрульний 2 батальйону, навесні 2014 року брав участь в обороні Луганського Аеропорту. Влітку того ж року брав участь в ряді зачисток на території Донецької області, зокрема в містах Дзержинськ, Попасна, Артемівськ, Первомайськ. Перебував на блокпосту в м. Дебальцево.
Капрал поліції, патрульний 3 батальйону Роман Смаль-Стоцький перебував в зоні проведення АТО у складі 3 батальйону територіальної оборони. Ніс службу в секторі А, на території Луганської області.

Його напарника Михайла Синичича мобілізували. Проходив службу він у 24 окремій механізованій бригаді на посаді розвідника-снайпера. Відбув в АТО дві ротації – загалом 7 місяців. Служив в Луганській області: Красний Лиман, Ставки, Лутугіно, Георгіївка, Дмитрівка, Луганський аеропорт. Супроводжував колони (с.Кримське).

Інспектор патрульної поліції 4 батальйону Іван Форостяк з липня 2014 по жовтень 2014 служив в секторі зони АТО під м. Щастям, в селищі Побєда, Дмитрівці, с.Орєхово Луганської обл. З січня 2015 по березень 2015 – с.Орєхово, Донецьке, поблизу с. Кримського,с. Нова Охтирка Луганської обл.
Його колега по батальйону Ярослав Когут проходив службу в складі зведеного загону УМВС України на Львівській залізниці, в містах Слов‘янськ, Краматорськ, Костянтинівка.

Заступник начальника Управління патрульної поліції у місті Львові Андрій Богуш стояв на обороні Донецького аеропорту на пості Ромео, брав участь в боях під Амвросіївкою та Пісках.

«Патрульні Львова побували у найгарячіших точках і після повернення не припинили служити українському народу та захищати його! Сили та наснаги Вам, захисники України!», – наголошують у патрульній поліції.

Фото: скріншот

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