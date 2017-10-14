Чиновниця Синютки прокоментувала інформацію щодо затримання її на авто за підозрою у алкогольному сп'янінні

Директору департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Поліна Лі прокоментувала у Facebook нічний інцидент з патрульними.

За її словами, згідно із висновками медиків у неї не виявлено ознак сп’яніння.

«Хотіла б особисто прокоментувати інцидент, який трапився зі мною в ніч на суботу 14.10.2017 року за участі патрульної поліції м. Львова та невідомих мені осіб на чорному Mercedes Benz G-Клас. Прочитайте, будь ласка, уважно, адже завтра така акція може бути спланована проти будь-кого з Вас. Сподіваюсь на Вашу допомогу. Перш за все, прошу звернути увагу на «Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» (додаю на фото), проведений на мою вимогу в комунальній міській клінічній лікарні швидкої допомоги, 0 5:20 ранку 14.10.2017 трьома черговими медиками у присутності двох патрульних поліцейських. У згаданому висновку однозначно сказано, що у мене «ознак сп’яніння не виявлено», – написала вона.

На переконання Поліни Лі, алкотестер був «навмисно пошкоджений, щоби показати «потрібний результат»:

«Щодо показників Драгера, то в мене є об’єктивні причини вважати, що прилад був навмисно пошкоджений, щоб показати «потрібний результат», оскільки мої неодноразові звернення до представників патрульної поліції надати відповідні сертифікати на прилад не знайшли відповіді».

Водночас чиновниця запевнила, що жодного протоколу за вчинення адміністративного правопорушення щодо неї складено не було і посвідчення водія також не вилучали.

«Закликаю представників патрульної поліції забезпечити належну охорону взятих у мене проб крові з метою недопущення їх підміни протягом тих трьох днів,поки вони зберігаються в лабораторії у зв’язку із подовженими вихідними. В свою чергу готова в будь-який час надати кров на аналіз в будь-яку з відчинених лабораторій на вимогу патрульної поліції», – додала Поліна Лі.

Водночас посадовиця зауважила: «Вимагаю у інформаційного агентства «Альянс медіа Україна», який поширив змонтоване та спотворене відео за моєї участі, протягом години оприлюднити повне відео, без правок».

Фото: ЛОДА