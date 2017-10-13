Завтра на маршрут виїде ще один капітально відреставрований тролейбус

Завтра, 14 жовтня, на маршрут виїде 6-ий капітально відреставрований та модернізований тролейбус моделі «Шкода 14 Тр» з бортовим номером 569. Усі роботи проведено за проектом та інженерними розрахунками, здійсненими на базі вагоно-ремонтної майстерні ЛКП «Львівелектротранс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, у рамках проекту оновлення трамваїв та тролейбусів, який стартував минулого року, уже вдалося відновити 6 тролейбусів та 5 трамваїв.

«Зараз також триває відновлення і модернізація шостого трамвая, який уже невдовзі поповнить трамвайне депо міста. Повна модернізація передбачає ремонт крісел, цілковиту заміну підлоги, заміну шиб на тоновані, що відповідають сучасним стандартам, відновлення та фарбування поруччя, монтаж світлодіодних ламп для рівномірного освітлення салону, ремонт системи обігріву салону, модифікацію форми кабіни водія, а також обшивка кузова довговічним алюмо-композитним матеріалом.

Вартість ремонтних робіт одного транспортного засобу становить орієнтовно 650 тис. грн», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації ЛКП «Львівелектротранс».

Перші 50 кілометрів відреставрований тролейбус курсуватиме на нескладному 3-му маршруті, а згодом повернеться на свій рідний 12-ий маршрут.

Фото: LvivStory