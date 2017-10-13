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У собор Святого Юра привезли чудотворну ікону Львівської Богородиці

Дарина Смеречанська

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Сьогодні до Катедрального собору св. Юра привезли чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Львівської. Під час заходів до усіх присутніх з вітальним словом звернувся митрополит Ігор Возняк. Опісля відбулась велика Вечірня з Литією, Богослуження та вечірній концерт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, цими днями, 13-15 жовтня, у Львові відбувається фестиваль давнього церковного співу «Під Покровом».

Сьогодні ж відкриття фестивалю відбулось у Храмі монастиря Покрову Пресвятої Богородиці, сестер студійського уставу (вул. Вічева, 2). Відкрита лекція на тему «Давній церковний спів: генеза і практика» та майстер-клас з давнього церковного співу від співачки Наталі Половинки пройшли о 15.00 год у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка. До усіх присутніх з вітальним словом звернувся єрм. Лука Михайлович, керівник Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ». Також відбувся концерт за участю хорів-учасників.

На заходи в рамках фестивалю запрошують поціновувачів літургійного благочестя, реґентів церковних хорів, співців, священиків, літургістів, студентів духовних шкіл.

«Будемо говорити і співати давню церковну музику, якої може торкнуться кожен. Мета заходу є відкрити для учасників і гостей фестивалю багату скарбницю літургійно-музичного передання давньої української богослужбової культури. Адже це було справжнім джерелом, яке давало силу нашим предкам і дає її нам.

Це також зручний майданчик для того, щоб поспілкуватися про труднощі і виклики сучасної літургійної практики, отримати відповіді на питання щодо актуальних проблем у царині богослужбового співу», – розповіла Неля Ільченко, координатор-менеджер літургійно-музичного центру «ПЕРЕДАННЯ», співець хору «Клірос».

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

14 жовтня, субота:

– 11.00 – Храм Покрову Пресвятої Богородиці отців-селезіян (вул. Личаківська, 175). Архиєрейська Божественна Літургія у служінні владики Гліба Лончини, апостольського екзарха для українців у Великій Британії. Співає хор «Клірос».

– 15.00 – Національний музей у Львові ім. митр. А. Шептицького (проспект Свободи, 20). Майстер-клас «Традиція церковного співу – минуле і сучасність» – від Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ»

– 18.00 – храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Вечірній концерт другого дня (співають хори-учасники фестивалю). Спільний почастунок для учасників та запрошених гостей у підземеллі храму Преображення.

15 жовтня, неділя:

Божественні Літургії хорів-учасників фестивалю у храмах Львова (кожен хоровий колектив співатиме в окремому храмі).

– 10.00 – Храм Благовіщення (вул. Пасічна, 84) – співає хор «Клірос» та хори-учасники.

– 11.30 – Концерт

– 14.00 – Екскурсія містом для гостей фестивалю.

– 18.00 – Храм Архистратига Михаїла, ченців студійського уставу (вул. Винниченка, 22). Вечірній концерт третього дня (співають хори-учасники фестивалю). Подячне слово від організаторів на завершення фестивалю. Прощальна вечеря в Гостинному домі «Архистратиг» для учасників та запрошених гостей.

Фото: ЛМР

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