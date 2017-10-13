У Львові закриють дитячий кардіоревматологічний санаторій. Що робитимуть з приміщенням?

Львівська облрада вважає доцільним реорганізавути Комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій. Оскільки приміщення знаходиться у край занедбаному стані, ЛОР планує продати його, а вилучені кошти вкласти у медицину дитинства Львівщини. Про це сьогодні, 13 жовтня, під час виїзду розповів заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомив Володимир Гірняк, позиція обласної ради по дитячому кардіоревматологічному санаторію полягає в тому, щоб провести максимально широке обговорення із залученням громадськості, взяти до уваги думки всіх сторін і ухвалити рішення.

«Ми провели громадські слухання, де були озвучені різні позиції: продати з аукціону і гроші вкласти в медицину або не продавати і залишити приміщення за галуззю. Я особисто звернувся до громадських активістів, журналістів і запросив їх надавати свої пропозиції. Оскільки не можна допустити того, що через три роки будівля, яка не використовуватиметься, просто завалиться», – наголосив Володимир Гірняк.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак вважає, що ця заклад потрібно продавати і вилучені кошти вкладати в ті медичні заклади області, які розвиваються.

«Такого санаторію нам зараз не потрібно. Функцією, яка була передбачена при його історичному створенні, було санаторно-курортне лікування дітей, які перехворіли ревматизмом. За роки захворюваність на ревматизм зменшилась, тому останні роки цей санаторій працює з навантаженням у 30-40%. Розмістити тут якесь відділення лікарні не можливо: відсутність ліфтів і належних санвузлів, пічне опалення не дають такої можливості. Якщо щось і робити, то тут треба знести всі перегородки, вкласти суттєвий фінансовий ресурс, що є абсолютно недоцільним і невигідним», – розповіла Ірина Микичак.

Також вона додала, що в медицині дитинства є маса проблем, які потрібно терміново вирішувати. Зокрема – це розвиток «Охматдиту», його інтенсивної терапії, хірургії новонароджених. Також департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації планує збудувати нового корпусу для сучасного онкологічного центру в умовах Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру. Відтак, з проданого санаторію, 75% коштів піде на «Охматдит», а 25% – на дитячий центр.

Зазначимо, що це приміщення пропонували віддати на баланс «Охмадиту», але лікарня від нього відмовилась.

«Я коли сюди приїхала і побачила цей будинок, я жахнулась і зрозуміла, що він ні для чого «Охматдиту» не може підійти. Дуже важливо, щоб всі приміщення були централізовані в одному місці, а ця будівля дуже далеко і це незручно. Окрім того, стан цього будинку… Тут дуже багато треба вкласти. Я абсолютно не бачу цього будинку для нашої лікарні. Я навіть приблизно не можу придумати, щоб тут могло бути», – говорить головний лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Мар’яна Возниця.

Варто розуміти, що всі 32 людини, які зараз працюють в санаторії, обіцяють влаштувати на роботу в «Охматдиті» (якщо це медперсонал). Вихователям знайдуть місця в обласних закладах освіти.

Фото: Львівський портал