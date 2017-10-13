У Львові на складах «Епіцентру» спалахнула пожежа

Сьогодні, 13 жовтня, близько 12 години на складах «Епіцентру», що знаходиться на вулиці Б. Хмельницького, сталася пожежа. Про це у Facbook повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

У коментарі Львівському порталу начальник прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев підтвердив інформацію про пожежу.

«Дійсно пожежа сталася на території «Епіцентру». Горіли два стелажі з сантехнікою на відкритій території. Загорання було ліквідовано о 12:20 год. Постраждалих немає», – розповів він.

Фото: Ігор Зінкевич