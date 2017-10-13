У Львові поліцейські «прикрили» незаконний обмінник

У Львові правоохоронці припинили роботу незаконного пункту обміну валют. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що у обміннику мешканці та підприємці здійснювали незаконні валютні операції на значні суми. Зокрема, правоохоронці задокументували проведення незаконної валютної операції на суму шість тисяч доларів США.

У приміщенні кантора, який працював без будь-яких дозвільних документів у центральній частині Львова, оперативники вилучили готівки на суму, еквівалентну майже 230 тисяч гривень, а саме: 7200 доларів США, 480 Євро, 200 польських злотих та більше вісімнадцяти тисяч гривень.

До організації діяльності незаконного пункту обміну валют причетна 32-річна львів’янка, відносно якої правоохоронці склали протокол за ст.162 (порушення правил про валютні операції) КУпАП.