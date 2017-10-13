ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові поліцейські «прикрили» незаконний обмінник

Юлія Шпак

|

У Львові правоохоронці припинили роботу незаконного пункту обміну валют. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що у обміннику мешканці та підприємці здійснювали незаконні валютні операції на значні суми. Зокрема, правоохоронці задокументували проведення незаконної валютної операції на суму шість тисяч доларів США.

У приміщенні кантора, який працював без будь-яких дозвільних документів у центральній частині Львова, оперативники вилучили готівки на суму, еквівалентну майже 230 тисяч гривень, а саме: 7200 доларів США, 480 Євро, 200 польських злотих та більше вісімнадцяти тисяч гривень.

До організації діяльності незаконного пункту обміну валют причетна 32-річна львів’янка, відносно якої правоохоронці склали протокол за ст.162 (порушення правил про валютні операції) КУпАП.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів