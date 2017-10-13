У Львові на три місяці продовжили договори з двома міськими перевізниками

У Львові на три місяці продовжили договори із двома міськими перевізниками. Відповідне рішення сьогодні, 13 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, до 5 січня буде підписано договір з ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», який здійснює перевезення на автобусному маршруті загального користування № 54. Варто зазначати, що чинний договір завершився ще 5 жовтня.

Також з 22 жовтня 2017 року по 22 січня 2018 року буде підписано договір з перевізником «Успіх БМ», який здійснює на автобусних маршрутах загального користування №№ 48, 49, 50, 51, 53.

За словами в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, відповідне рішення було прийняте з метою запобігання якихось порушень.

«Відомо, що є заборони низки судів проти конкурсу перевізників. Власне в жовтні закінчується договори з перевізниками «Успіх БМ» і ПАТ «Львівське АТП 14630». Власне з метою запобігання якихось порушень було прийнято рішення виконавчого комітету укласти тимчасові договори з цими перевізниками терміном на три місяці. Ми сподіваємося, що за цей час вкладуться всі питання у судах. Зокрема, діє ухвала Дніпровоського суду, яка не дозволяє нам проводити будь-які дії щодо оголошення проведення нового конкурсу», – розповів він.