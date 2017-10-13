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Тест ДНК показав, що хлопець, якого 12-річна породілля зі Львівщини назвала татом дитини, – не батько

Дарина Смеречанська

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Тест ДНК показав, що хлопець, якого 12-річна породілля зі Львівщини назвала татом дитини, – не батько.  Про це на своїй Facebook-сторінці написала юрист-кримінолог Анна Маляр, передає Львівський портал.

«Все! Можу розкривати тему сьогоднішньої програми «Стосується кожного». Тест ДНК показав, що хлопець, якого 12-річна породілля зі Львівщини назвала татом дитини – не тато. А хто ж тоді тато? Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у статевих зносинах з особою, що не досягла статевої зрілості. Коло підозрюваних широке – три чоловіки, які є членами родини цієї дівчинки. Вони всі троє сьогодні були в студії і дівчинка сказала, що серед них як раз і є батько дитини. Кого боїться дівчинка і що вона приховує? Чи не було там зґвалтування?», – написала вона.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові в одному з пологових будинків мамою стала 12-річна дівчинка. За фактом статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості, відкрито кримінальне провадження. Також додамо, що новоспечена 12-річна мама підписала контракт про ток-шоу на телеканалі «Інтер».

Фото: ustymenkooleh.patrioty.org.ua

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