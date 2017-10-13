Сьогодні 12 будинків Львова не отримують опалення, ще 9 – гарячої води

У Львові без опалення залишається 12 будинків, а без гарячої води – 9. Таку інформацію сьогодні зранку Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок відновлено подачу опалення до 1612 житлових будинків із 1624. Без опалення залишається 12 будинків, які знаходяться на обслуговуванні підприємства. Причини відсутності теплопостачання в будинках: відмова споживача, відсутність акту готовності, пориви у внутрішньобудинковій системі, ремонтні роботи у внутрішньобудинковій системі та об’єктах теплопостачання. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» відновило подачу опалення до усіх житлових будинків Залізничного району.

«Ми забезпечуємо подачу опалення до будинку. Натомість мешканці будинку можуть самі приймати рішення чи приймати тепло. Тому, якщо у якомусь будинку тепла немає, то мешканці, в першу чергу, повинні звернутися до балансоутримувача і з’ясувати причину відсутності. Також, якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні – теж потрібно звертатися до балансоутримувача, адже тепло до будинку подається, а є проблеми у внутрішньобудинковій системі», – пояснюють тепловики.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови Львова, з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ, а з 10 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 1624 житлових будинки, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки). ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подаватиме опалення до 525 житлових будинки, 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1106 споживачів. Не подається гаряча вода до 9 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Гаряча вода не подається до 8 будинків у Сихівському районі. Також гаряча вода не подається до 1 будинку в Шевченківському районі. У Галицькому, Франківському, Личаківському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».