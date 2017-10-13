Ще дві лікарні у Львові отримали допомогу з Європи

Волонтери передали 35 спеціалізованих медичних тумб у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит». А ще 6 функціональних ліжок, 6 ортопедичних матраців і 6 тумб для дитячого «Хоспісу» при комунальному закладі Львівської облради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

Як виявилося, ці меблі – частина чергового великого гуманітарного вантажу, який волонтери доставили до Львова з Австрії та Німеччини. Допомогу розподілили між 9 медичними закладами.

«Упродовж останніх тижнів ми передавали медичні меблі у пологове відділення комунальної 3-ої міської клінічної лікарні, у 8-му міську клінічну лікарню, у Львівську міську лікарню «Хоспіс» та у Львівську обласну клінічну психіатричну. Сьогодні доїхали до «ОХМАТДИТУ», з яким активно співпрацюємо, та дитячого «Хоспісу». Підтримувати такі заклади особливо важливо, бо тут проходять лікування найменші і найвразливіші пацієнти – діти, які повинні мати найкращі умови», – говорить керівник «НС» Валерій Веремчук.

Зазначимо, що у крайньому вантажі від європейських партнерів у рамках Гуманітарної програми Міжнародного допомогового Комітету загалом до Львові надійшли 100 функціональних ліжок, 90 медичних тумб, 10 ліжок-каталок та 50 ортопедичних матраців. Зібрати необхідні для львівських лікарень речі допомогли Отмар Гірцер та Університетська лікарня міста Грац, отець Микола Біскуп та Єва Єкубець-Блаєр з Австрії. Німецький вклад зробив Вольфган Понто та його фонд «HOPE». Волонтери ж забезпечили доставку і розмитнення вантажу.