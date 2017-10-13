Ryanair не полетить в Україну на початку 2018 року

Прихід довгоочікуваного лоукоста Ryanair в Україну можливий не раніше другої половини 2018 року. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами міністра, зрушення питання із приходом лоукостів в Україну буде тоді, коли відбудуться зрушення у самій країні.

«Блокування Ryanair абсолютно штучне на догоду невеликій кількості людей, задля їхнього збагачення. На жаль, так склалася політична ситуація, що я не зміг подолати цей опір», – констатував Володимир Омелян.

Водночас він прогнозує прихід Ryanair не раніше, як в другій половині 2018 року.

«Докладу всіх зусиль, аби лоукости в Україну зайшли. Через наявні плани та парк авіаперевізника, ми можемо очікувати на них не раніше, як у другій половині 2018 року. Але вони в Україні точно будуть», – наголосив В. Омелян.