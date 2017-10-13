Результати аналізів води та повітря у Львові показали суттєві перевищення норм

У III кварталі 2017 року мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» обстежила 35 водойм та промоніторила 30 перехресть міста Львова. У всіх обстежених водних об’єктах та майже на всіх міських перехрестях виявили перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Водойми. У всіх виявлені перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Наднормативні концентрації спостерігались за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, завислі речовини, СПАР, ХСК та БСК5.

Перевищення ГДК лише одного компоненту було на потоці «Медово-Печерський» та Каскаді декоративних ставків (лісопарк «Погулянка»).

Найбільш «забруденими» (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились водойми: потік «Лисиницький»; став (вул. Стрийська – вул. Наукова); річка «Марунька»; став (вул. Богданівська – вул. Пластова); озеро (смт. Брюховичі, вул. Курортна, 15); став (вул. Хортицька, 35).

«Перевищення гранично допустимих концентрацій зумовлені цвітінням водойм, загниванням рослинності, забруднення твердими побутовими відходами, використанням вод для миття автомобілів тощо», – кажуть в хімічній лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління».

Перехрестя. З 30-ти обстежених перехресть міста Львова на 29-ти виявлено перевищення максимально разових гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

З найбільш забрудненим повітрям виявилось перехрестя вулиць Сяйво – Широка – Левандівська, на якому спостерігались перевищення вуглецю оксиду – у 2,7 разів; азоту оксиду – в 1.1 рази та азоту діоксину – у 2,6 разів.

Високі показники забруднення повітря з наднормативними концентраціями вуглецю оксиду та азоту діоксиду (перевищення в 2 рази) виявлені на чотирьох перехрестях, а саме: пр. Чорновола – вул. Під Дубом; пр. Чорновола – вул. Хімічна; вул. Виговського – вул. Кульпарківська; вул. Шевченка – вул. Левандівська.

Найменш «забрудненими» були три перехрестя: вул. І.Франка – вул. Зелена; вул. Листопадового Чину – вул. Університетська; вул. Коперника – вул. Сахарова – вул. Н.Левицького.

Екологічно безпечним (без перевищень) з 30-ти обстежених, є перехрестя вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка.

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