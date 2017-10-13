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Представники Львівщини змагатимуться у чемпіонаті світу зі стрільби з лука

Юлія Шпак

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Впродовж 15-22 жовтня в м. Мехіко (Мексика) відбудеться чемпіонат світу зі стрільби з лука серед дорослих спортсменів. Львівщину представлятимуть Вероніка Марченко та Георгій Іваницький. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цьогоріч за найвищі нагороди світового ґатунку змагатимуться 376 кращих лучників світу, які представлятимуть національні збірні 61 країни світу.

Відтак після напружених відбіркових змагань та національних навчально-тренувальних зборів до основної трійки збірної команди України у кожній категорії, яка представлятиме нашу державу на світовій першості у Мексиці, увійшли спортсмени, з поміж яких і двоє представників Львівщини:

Чоловіки: Георгій Іваницький (Львівська),Віктор Рубан (Харківська), Олексій Гунбін (Сумська).

Жінки: Вероніка Марченко (Львівська), Анастасія Павлова (Херсонська), Дарія Павліченко (Харківська).

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