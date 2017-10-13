Правоохоронців закликають не допустити сутичок у Львові під час маршів «Правого сектору» та «Автономного опору»

Львівська міська рада звернулась листами до начальника Служби Безпеки України у Львівській області, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області, прокурора Львівської області щодо забезпечення порядку в місті під час масових заходів цими вихідними. Також скеровано звернення голові ЛОДА з проханням в межах чинного законодавства України скоординувати роботу служб, які забезпечують правопорядок на території м. Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, 26.09.2017 року на адресу Львівської міської ради від ГО «Автономний опір-Львів» надійшло повідомлення про проведення масового заходу 14 жовтня – традиційного маршу в день створення УПА під назвою «Воля народам – Воля людині».

13.10.2017 року на адресу Львівської міської ради від ВП ГО «Правий сектор» надійшло повідомлення про проведення масового заходу 14 жовтня – віче, марш з метою вшанування 75 річниці створення УПА. Назва заходу – «Марш УПА».

Оскільки, масові заходи вказаних громадських організацій заплановані в одних і тих самих місцях і приблизно в той самий час, Львівська міська рада звернулась до керівників правоохоронних органів області та до голови ЛОДА щодо недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю учасників мирних зібрань на території м. Львова.

Фото: ukr.segodnya.ua