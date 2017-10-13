Патрульні затримали львів’янина, який розгулював вулицями міста з пістолетом

У Львові патрульні затримали чоловіка зі зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 13 години, на телефон 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Княгині Ольги, невідомий чоловік сидить в салоні автомобіля ВАЗ та тримає в руках зброю. Патрульні негайно направилися туди та виявили вказаний автомобіль. Інспектор надав вимогу особі повільно вийти з автомобіля та покласти на капот зброю. Чоловік так і зробив.

30-річний мешканець Львова повідомив, що це газовий пістолет, який йому колись дав його знайомий. Пояснити свою поведінку, а саме для чого він витягнув пістолет, чоловік так і не зміг. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила предмет схожий на пістолет та 9 набоїв. Особу доставили до Франківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

Фото: Патрульна поліція Львова