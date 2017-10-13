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Парламенту пропонують створити зоополіцію

Андрій Котенський

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На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України з пропозицією внести зміни до закону про Національну поліцію, зокрема, доповнити його пунктом про створення зоополіції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі КМДА.

Наразі можливість створення такої окремої структури, як зоополіція, не передбачена законодавством України та потребує регламентування нормативно-правовими актами України.

«З метою захисту домашніх та безпритульних тварин від жорстокого поводження та попередження нападів агресивних тварин на людей, якраз і необхідно створити зоополіцію. Зазначу, що відповідне рішення підготовлено у відповідь на електронну петицію, яка пропонувала створити окрему службу, що захищатиме тварин», – зазначив автор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий.

Відповідне звернення підтримали 77 депутатів.

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