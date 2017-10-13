На Львівщині легковик збив пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці

На Золочівщині легковик збив на пішохода. В результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений у лікарню. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Золочівський відділ поліції 12 жовтня надійшла інформація про те, що на автодорозі Львів-Тернопіль у селі Підгайчики близько 21.15 було скоєно наїзд на пішохода.

Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок ДТП потерпів 37-річний місцевий мешканець. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль «Форд Мондео», за кермом якого знаходився 30-річний житель району. Травмований пішохід госпіталізований у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та рвана рана ноги.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.