На Львівщині хлопець потрапив до реанімації після ДТП на залізничній станції

На Львівщині 23-річний хлопець опинився у реанімації після наїзду транспортного засобу, який призначений для обслуговування залізничного полотна на залізничній станції «Миколаїв–Дністровський». Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, небезпечна подія сталася 12 жовтня о 18:30 в селі Розвадів Миколаївського району, на залізничній станції «Миколаїв-Дністровський». За попередніми даними, залізничний транспортний засіб для обслуговування залізничного полотна, здійснив наїзд на 23-річного місцевого жителя.

Потерпілого доставлено в реанімаційне відділення Миколаївської КЦРЛ. На 06:00 год. 13 жовтня стан потерпілого – критично важкий. Обставини події встановлюються, ведеться слідство.