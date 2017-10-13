Львівський перинатальний центр з 1 січня обіцяють відкрити для породіль

Львівський обласний клінічний перинатальний центр на вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львові планують відкрити до кінця 2017 року. Наразі тривають будівельні роботи з оздоблення будівлі, в подальшому – облаштування благоустрою території, зовнішніх мереж та закупівля сучасного медичного обладнання.

Зазначимо, що третину обласного бюджету розвитку було вкладено у цей перинатальний центр. Ці кошти мають скоро надійти.

«45 млн грн було виділено Кабміном з державного бюджету, ще 25 млн було виділено Львівською обласною радою. Місто профінансувало виключно роботи комунікації. Це об’єкт фактично чотири роки був розвалений, але до кінця 2017 року ми його завершимо», – розповів заступник голови Львівської обласної ради В. Гірняк.

Як зазначив т.в.о. начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА Олег Пелих, підрядник вже завершив роботи з облаштування внутрішьо-будинкових мереж у корпусах А-2 та А-3, зокрема систем опалення, водопостачання, каналізації та освітлення. Тривають оздоблювальні роботи у корпусі А-2, що функціонуватиме як адмінкорпус та діагностичний центр. Саме тут розмістять рентген-кабінети та ультразвукові кабінети із відповідним медичним обладнанням. Також на завершальному етапі підготовчі роботи з оздоблення корпусу А-3, де будуть розміщені операційні та лікувальні палати. Після проведення оздоблювальних робіт підрядна організація розпочне облаштування благоустрою території та зовнішніх мереж.

«Паралельно є оголошений тендер на понад 50 млн гривень на закупівлю медичного обладнання. Думаю, що вже з наступного року тут можна буде народжувати. Насправді, для нашої області, це зараз будівля №1. В нас є й інші плани, але це вже після того, коли буде завершений цей об’єкт», – сказав Володимир Гірняк.

Фото: Львівський портал