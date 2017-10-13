Квіти з тротуару поблизу Стрийського ринку мають забрати до кінця місяця

З огляду на обурення мешканців щодо незручностей на зупинці «Стрийський ринок», через продаж квітів, міська влада отримала запевнення від керівництва ринку, що сьогодні до кінця дня буде визначено лінію, за яку не будуть виходи продавці. А до кінця місяця ситуацію врегулюють комплексно, зокрема облаштують повноцінну зупинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Протягом останнього часу активно була піднята тема щодо ситуації на зупинці «Стрийський ринок». Ця ситуація справедливо обурила мешканців міста, адже порушеними були їхні права, щодо змоги комфортно зайти чи вийти з громадського транспорту.

Найперше, хочу вибачитися за ці незручності, які виникли. Відтак ми провели перемовини з керівництвом ринку і маємо чітку форму як ця ситуація має бути виправлена. Перше – сьогодні до кінця дня буде визначена лінія, яка дасть змогу пасажирам транспорту комфортно виходити чи сідати на зупинці. Друге – до протягом місяця має бути комплексно вирішено питання на цій зупинці, щоб там не було жодних квітів. Цю проблему має самостійно вирішити керівництво ринку, адже це їхній бізнес і вони несуть відповідальність за підприємницьку діяльність на ринку. Третє – через місяць мають розпочатися роботи щодо облаштування комплексної зупинки, яка б дала змогу повноцінно вирішити це питання», – розповів Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

В свою чергу заступник директора Стрийського ринку Назар Сенів, підтвердив озвучені домовленості та представив проект облаштування майбутньої зупинки «Стрийський ринок».

«Ми теж просимо вибачення за ті незручності, які відчували мешканці на нашій зупинці. До кінця дня ми визначимо лінію, за яку підприємці не будуть виходити. Коли ж отримаємо усі документи для облаштування зупинки, протягом місяця врегулюємо це питання комплексно», – наголосив Назар Сенів.

Фото: Твоє місто