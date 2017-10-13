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До кінця року в Україні відремонтують дві тисячі кілометрів доріг, - Омелян

Андрій Котенський

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що до кінця року відремонтують мінімум 2000 км автодоріг державного значення по Україні. Про це він повідомив під час сьогоднішнього візиту на Львівщину, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ключове завдання – це збереження і створення дорожнього фонду. Це вже передбачено у бюджеті 2018 року, який вже внесений на розгляд парламенту. І вже першого січня він повинен запрацювати», – повідомив він.

Водночас Володимир Омелян повідомив, що із 1 січня планується децентралізація Укравтодору.

«120 тисяч км доріг переходять під відповідальність областей і відповідне фінансування дорожнього фонду», – повідомив він.

Міністр також висловив сподівання, що митний експеримент на Львівщині, з якого додатково фінансуються дороги, буде продовжено.

Фото: Голос Карпат

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