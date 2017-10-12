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В «Укрзалізниці» планують розділити пасажирські потяги на три цінові категорії

Юлія Шпак

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ПАТ «Укрзалізниця» планує розділити пасажирські перевезення далекого сполучення на три сегменти. Перевізник пропонуватиме пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт і економ. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, передає Укрінформ.

За словами Кравцова, поїзди комфорт-сегменту формуватимуться виключно із використанням новітнього рухомого складу, але на них діятиме відповідно економічно-обгрунтований тариф. До послуг пасажирів будуть також поїзди стандарт – середньої  цінової політики та економ – соціальні, витрати на які перевізнику мають відшкодовуватися з держбюджету.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що така сегментація поїздів дозволить пасажирам робити свідомий вибір залежно від побажань і отримати такий рівень послуг, який відповідає категорії поїзда.

Водночас в «Укрзалізниці» зауважили, що більшість витрат залізничного перевізника у пасажирському секторі нині пов’язані з утриманням рухомого складу та інфраструктури. За даними компанії, собівартість витрат на послуги перевезення пасажирів у далекому сполученні за І півріччя 2017-го складає 49,7 копійки за один пасажиро-кілометр, а у приміському сполученні -106,1 копійки.

Чинні тарифи на пасажирські перевезення в далекому сполученні наразі нижчі за собівартість в середньому у 3 рази, а у приміському сполученні – у 7 – 8 разів.

Через таку розбіжність між собівартістю та цінами на квитки витрати компанії на пасажирські перевезення за 6 місяців 2017 року зросли порівняно із відповідним періодом минулого року на 15% і склали 8,4 млрд грн. За півроку пасажирські перевезення завдали ПАТ «Укрзалізниця» майже 5 млрд грн збитків, пояснили в товаристві.

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