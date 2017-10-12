ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові СБУ провела обшуки у помешканнях активістів «Автономного опору». Їх звинувачують у проплачених Кремлем провокаціях

Дарина Смеречанська

|

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили угруповання, яке на замовлення представників країни-агресора влаштовувало провокаційні акції у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники, прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами. Співробітниками спецслужби зафіксована причетність «лідерів» групи до низки актів вандалізму, у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, функціонуючих у регіоні. Оперативники СБ України також задокументували, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні. Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в Інтернеті.

Під час восьми обшуків за місцем проживання та офісах радикалів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Додамо, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що сьогодні вранці у Львові працівники СБУ прийшли з обшуком до помешкань активістів «Автономного опору».

Фото: СБУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина Родак
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів