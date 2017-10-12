У Львові СБУ провела обшуки у помешканнях активістів «Автономного опору». Їх звинувачують у проплачених Кремлем провокаціях

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили угруповання, яке на замовлення представників країни-агресора влаштовувало провокаційні акції у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисники, прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами. Співробітниками спецслужби зафіксована причетність «лідерів» групи до низки актів вандалізму, у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, функціонуючих у регіоні. Оперативники СБ України також задокументували, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні. Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в Інтернеті.

Під час восьми обшуків за місцем проживання та офісах радикалів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Додамо, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що сьогодні вранці у Львові працівники СБУ прийшли з обшуком до помешкань активістів «Автономного опору».

Фото: СБУ