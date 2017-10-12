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Стали відомі подробиці законопроекту про авто на єврономерах

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Народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі 5 каналу.

За її словами концепція законопроекту дещо відрізняється від тієї, яку обговорювали з активістами, які виступають за легалізацію авто з єврономерами.

«У чому відмінність? Я просила б нас зрозуміти. Тому що ми не можемо зараз проводити акцію для тих людей, які скористалися прогалинами в митному законодавстві, порушили законодавство існуюче, і використовували цю систему незаконного ввезення в режимі тимчасового ввезення або режимі транзиту», – сказала Южаніна.

На думку депутата, головна причина, за якої автовласники не хочуть розмитнювати автомобілі – це не розмір акцизного податку.

“Не в ньому (акцизний податок – ред..) вся причина … тому що ще є сплата ввізного мита – 8,5%, ПДВ – 20% від вартості автомобіля. Тому ми повинні підійти зважено і на якийсь період часу прийняти таку шкалу акцизного податку, щоб кожен громадянин, який захоче, зміг привезти старий автомобіль», – зазначила голова парламентського комітету.

Южаніна також заявила, що лібералізація повинна застосовуватися з коефіцієнтом залежно від віку автомобіля.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

У ДФС повідомили, що понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Економічна правда

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