Рецидивіст намагався розрахуватися у магазині сувенірною купуюрою

У Стрию раніше судимий намагався розрахуватися у магазині сувенірною купюрою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, до працівників групи реагування патрульної поліції Стрийського відділу поліції 10 жовтня близько 22.30 звернулась продавець одного із торгівельних закладів міста. Жінка повідомила, що чоловік за придбаний товар намагався заплатити сувенірною купюрою номіналом 200 гривень.

Як встановили поліцейські, зловмисником виявився раніше судимий 40-річний місцевий мешканець. Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження і декілька ампул з невідомою речовиною, які скеровані на експертне дослідження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Фото: expres.ua