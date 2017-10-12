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Посадовці одного із лісогосподарських підприємств Львівщини преміювали себе на понад п’ять мільйонів гривень

Юлія Шпак

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Посадові особи одного із лісогосподарських підприємств Львівщини безпідставно нараховували собі премії у сумі понад 5 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури  у Львівській області.

Прокуратурою Львівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами одного із лісогосподарських підприємств Львівщини кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зокрема, встановлено, що посадовці у період 2015 – 2016 років, всупереч вимогам чинного законодавства, безпідставно нараховували собі премії загальна сума яких склала понад 5 млн грн.

На даний час у провадженні тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Зазначимо, що проведення досудового розслідування здійснює слідче управління прокуратури області.

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