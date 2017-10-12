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Перші страви, сендвічі, снеки та десерти. У нічних потягах «Укрзалізниця» тепер годуватиме пасажирів

Дарина Смеречанська

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ПАТ «Укрзалізниця» вже у листопаді обіцяє запровадити сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню пасажирам пропонуватимуть, зокрема, перші страви сендвічі та десерти. Про це інформує прес-служба компанії.

«І компот! У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню – перші страви, сендвічі, снеки, десерти», – написав сьогодні на своїй сторінці у Twitter в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Пасажири матимуть можливість передзамовлення послуги харчування під час придбання квитків. Також зможуть придбати обрану страву безпосередньо в поїзді.

«Ми запропонуємо нашим пасажирам повноцінний асортимент смачних та корисних страв. Це будуть салати, перші, другі страви. Питання забезпечення харчуванням у нічних поїздах назріло вже давно, однак ми не хочемо пропонувати нашим пасажирам консерви чи сухпайки. Тому знайшли технології, які дозволяють забезпечити свіжість страв упродовж усього рейсу. Наша мета – забезпечити новий формат сервісу», – повідомив Євген Кравцов.

Як зазначають в «Укрзалізниці», вартість страв буде такою, як у закладах громадського харчування середньої цінової категорії.

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