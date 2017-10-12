Пенсійна реформа в дії: на скільки виростуть пенсії жителів Львівщини

З 11 жовтня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Відтак, сьогодні, 12 жовтня, в управлінні Пенсійного фонду України Львівської області розповіли про зі особливості цієї пенсійної реформи, передає кореспондент Львівського порталу.

Тепер перерахунок пенсій здійснюється із використанням:

єдиного показника середньої заробітної плати за останні 3 роки у розмірі 3764,40 грн;

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян;

величини оцінки одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсій у розмірі 1%.

Що стосується мешканців Львівщини, то пенсії збільшилися у 608, 6 тисяч пенсіонерів в середньому на 500 гривень. Щоправда розмір підвищення розраховано індивідуально для кожного пенсіонера за матеріалами, які містяться у пенсійній справі.

Діапазон підвищення пенсій становить:

до 100 грн – 155,7 тисяч осіб;

від 101 до 500 грн – 290,7 тисяч осіб;

від 501 до 1000 грн – 70,6 тисяч осіб;

від 1001 до 2000 грн – 64,5 тисяч осіб;

понад 2000 грн – 27,1 тисяч осіб.

«Ті суми доплати, які склали 140 грн і більш, наші мешканці отримають вже в жовтні. Наші списки доставлені до поштових відділень та до банківських установ 10 жовтня. Тому зі вчора, 11 жовтня, особи вже отримують пенсії, які пораховані згідно нового закону. У кого пенсії збільшились менше ніж на 140 гривень, отримають доплату у листопаді разом з наступною пенсією», – розповіла начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська.

З прийняттям реформи, мінімальний розмір пенсії за віком встановлено на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (1452 грн) при наявності повного страхового стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків. Для тих осіб, які не набули повного страхового стажу та не є інвалідами, підвищується мінімальний гарантований рівень виплат пенсій та державних соціальних допомог з 949 до 1373 грн.

Важливим кроком у реформі є також скасування обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. Відтак цим пенсіонерам з 1 жовтня 2017 року відновлено виплату пенсій у повному розмірі.

Також є можливість «докупити» страховий стаж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. При цьому, сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.