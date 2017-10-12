Окупанти дев’ять разів обстріляли позиції України. Є поранений

Сьогоднішня доба у районі проведення АТО знову відзначилась загостренням обстановки. Від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 7 припадають на Донецький напрямок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського та Невельського. З цієї ж зброї, бойовики вдень двічі обстріляли оборонців Авдіївки.

На Луганському напрямку, біля Кримського, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням стрілецької зброї, близько 2 ночі отримав кульове поранення один український військовий. Постраждалий одразу був госпіталізований. Зараз стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

На Приморському напрямку, від опівночі зафіксована одна збройна провокація. Зранку окупанти з озброєння БМП обстріляли український опорний пункт неподалік Талаківки. Наші бійці вогнем з кулемета примусили ворога дотримуватись режиму тиші.