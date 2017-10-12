На зупинках у Львові встановили графіки руху електротранспорту

На зупинках електротранспорту у Львові встановлюють таблички з графіками прибуття трамваїв та тролейбусів. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, такі графіки з’являться на всіх зупинках електротранспорту, де немає електронного табло.

«На даний час ми встановили такі графіки на сімох зупинках: вул. Руська, вул. Шота Руставелі, на зупинках «Підзамче», «Аквапарк» та «Університет» та на площі, Соборній. Загалом у Львові є 336 зупинок і ми плануємо згодом розмістити такі графіки на усіх зупинках, де немає електронних табло. Вартість однієї таблички нам обійшлася у 280 гривень. Всі графіки будуть заламіновані, водостійкими, а тому волога та руки вандалів не повинні їх пошкодити», – розповів він.

Також Іван Бондар зазначив, що на графіку вказаний похвилинний рух трамваїв та тролейбусів. Та запевнив, що електротранспорт їздитиме чітко за графіком.

«Приїхати не за графіком електротранспорт може у випадку ДТП, блокувань на маршруті чи неправильно припаркованих автівок. Якщо ж таких затримок немає тоді трамваї та тролейбуси будуть прибувати за цим графіком», – додав він.

Фото: Зручне місто