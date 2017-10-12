На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинули водій та пасажир легковика

У Самбірському районі внаслідок ДТП загинуло дві людини, ще двоє потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

11 жовтня о 20:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автодорозі Самбір – Дрогобич поблизу с. Ралівка Самбірського району водій автомобіля «Volkswagen Passat» зіткнувся з вантажним автомобілем «Mercedes 714».

Внаслідок ДТП загинув водій та пасажир автомобіля «Volkswagen Passat». Ще двох пасажирів травмовано. Їх із травмами різного ступеня важкості доставлено в Самбірську центральну районну лікарню.

Рятувальники 12 ДПРЧ м. Самбір провели роботи по деблокуванню загиблого водія та травмованого пасажира із понівеченого авто. Обставини події встановлюються.