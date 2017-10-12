На Львівщині щороку близько півсотні дітей потребують хоспісної допомоги

Щороку у Львівській області близько 50 дітей потребують хоспісної допомоги, але не отримують спеціалізованого стаціонарного лікування. Їм можуть надавати допомогу в домашніх умовах. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова правління благодійної організації «Благодійне товариство «Мережа ЛЖВ» м. Львів» Дмитро Тигач, передає Львівський прес-клуб.

У Львові цього року у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили нове відділення паліативної допомоги «Мобільний хоспіс для дітей». Сьогодні він опікується 19-ма важкохворими дітьми вдома, які перебувають на останній стадії термінальної хвороби.

Керівник мобільного хоспісу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Ірина Клюс каже, що такими дітками лікарі опікувалися на волонтерських засадах. Вони приїжджали до них додому, навчали батьків як полегшувати стан дітей.

– Зараз у штаті є педіатр, анастезіолог та медсестра виїжджають раз в місяць до дітей та перевіряють стан дітей. Також ми намагаємося працювати з суспільством, щоби сусіди, які бачать таких дітей, замість сказати «О, Боже!», казали: «Привіт, Ромчику», – розповідає Ірина Клюс.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Ірина Микичак зауважила, що зараз є дуже великий попит на поліпшення якості життя пацієнта, який страждає на невиліковні захворювання або вже перебуває в термінальній стадії.

– Тут є великий медичний компонент; соціальний та психологічний. Ми у Львівській області були чи не першими в Україні, які створили міський хоспіс. Там зараз є 30 ліжок, – каже Ірина Микичак.

За останні два роки у Львівській області відкрили ліжка хоспісу у районних лікарнях у Буську, у Рихтичах Дрогобицького району, в Журавному Жидачівського району, в Рава-Руській районній лікарні, в Судовій Вишні Мостиського району, в Щирці Пустомитівського району, в Скольому і Белзі Сокальського району, в селі Сіде Самбірського району, в Старосамбірському районі. Також створені паліативні ліжка для пацієнтів літнього віку, родини яких не можуть чи не хочуть ними опікуватися.

Водночас, за словами Ірини Микичак, українські традиції та ментальність передбачають, що паліативна допомога повинна бути правильно організована вдома.

– Людина більшу частку свого життя має проводити в родині. І родина має допомагати людині в останні дні життя та в складній хворобі. Тому організація хоспісної та паліативної допомоги в домашніх умовах – це є найкраща модель, – вважає Ірина Микичак.

Керівник західноукраїнського представництва МФ «Відродження»Оксана Дащаківська переконана, що суспільство не повинно замовчувати такі проблеми.

– У нас так звикло, що це проблема родини і кожна родина мусить це сама пережити, сама дати з цим раду. І ми забуваємо, що паліативна допомога – це не про смерть, а про життя. Про життя, яке повинне бути якомога безболісним та якісним, – каже Оксана Дащаківська.

Вона нагадала, що хвора людина має права, які треба захищати.

– Ми ще до сих пір стикаємося з тим, що є багато лікарів, які не знають сучасних норм знечулення, які не знають як видавати наркотичні препарати аби зупиняти біль, – говорить Оксана Дащаківська і запевняє, що фонд «Відродження» навчатиме таких лікарів.

Ірина Микичак зауважила, що в українських медичних вузах взагалі не викладають такий предмет, як «паліативна допомога», хоча в європейських вузах майбутніх медиків навчають уже на першому курсі спілкуватися з родиною пацієнта. Тому цю пустку будуть заповнювати інші організації, каже вона: «23-24 жовтня ми проводимо конференцію для медичних сестер за кошти зарубіжних благодійників. Ми проведемо їм практичний майстер-клас у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Всі такі заходи фінансуються тільки за благодійні кошти. Держава на такі речі не витрачається”.

Водночас на створення мобільного хоспісу для дітей з обласного бюджету було надано минулого року 350 тисяч гривень – для ремонту приміщення. Цього року обласний бюджет додав ще 500 тисяч гривень – на витратні матеріали для пацієнтів. Меблі та більшу частину ліків й інших необхідних речей оплатили знову меценати. Наступного року за кошти обласного бюджету планують закупити апарати для штучної вентиляції– для дітей, які перебувають вдома.

Дмитро Тигач каже, що з обласного та міського бюджетів кошти на паліативну допомогу надають, але як їх витрачають – мало хто знає. Тому їхня організація буде за цим стежити та інформувати громадськість про витратні частини: «Така практика є у всіх розвинутих країнах. Ми себе вважаємо розвинутою країною».

У рамках проекту «Любов в паліативі…» організатори запрошують усіх відвідати фотовиставку «Життя вдома» та познайомитися із дітьми-підопічними мобільного хоспісу. Виставка експонуватиметься 17 та 18 жовтня у Львівській медіатеці (вул. Мулярська, 2а).

Фото: vlasno.info