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На Львівщині самоскид насмерть переїхав чоловіка

Вероніка Рой

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На Львівщині самоскид збив чоловіка. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 08:00 у с. Басівка, Пустомитівського району, 55-річний водій автомобіля марки «МАЗ», білого кольору (самоскид), здійснив наїзд на 60-річного пішохода, жителя с. Басівка та з місця події поїхав у напрямку автомобільної дороги Західний обхід м. Львова.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Автомобіль виявлено поблизу Бурштинської ТЕС у м. Бурштин, Івано – Франківської області.

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