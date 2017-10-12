На Львівщині самоскид насмерть переїхав чоловіка

На Львівщині самоскид збив чоловіка. Внаслідок ДТП постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 08:00 у с. Басівка, Пустомитівського району, 55-річний водій автомобіля марки «МАЗ», білого кольору (самоскид), здійснив наїзд на 60-річного пішохода, жителя с. Басівка та з місця події поїхав у напрямку автомобільної дороги Західний обхід м. Львова.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. Автомобіль виявлено поблизу Бурштинської ТЕС у м. Бурштин, Івано – Франківської області.