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Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

Катерина Родак

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В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Україні утримуються незаконно на притравочних мисливських станціях, у цирках та при ресторанах. Ведмеді , що від природи є надзвичайно розумними хижаками, перетворюються в об’єкт розваги та жорстокого поводження. Сьогодні, 12 жовтня, у Яворівському районі на Львівщині офіційно відкрили ведмежий притулок «Домажир», куди привозять клишоногих, які все життя страждали від людської байдужості, зі всієї України.

Притулок «Домажир» будується за кошти, з ініціативи та за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Чотири лапи» – ця організація рятує тварин у всьому світі. В Україні це вже другий притулок для бурих ведмедів: перший відкрили у Житомирській області, зараз ним опікується інша організація. Натомість зараз майже на 20 гектарах землі Яворівського національного парку добудували першу чергу ведмежого реабілітаційного центру «Домажир». Це ділянки Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату лісотехнічного університету і яворівському державного лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

Продовження репортажу читайте, натиснувши на зображення ведмедиків.

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Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина Родак
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

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