Маршрутка 28 їздитиме довше? У АТП №1 пообіцяли ревізію маршруту

Автобуси АТП №1 на 28 маршруті почали курсувати частіше, але питання продовження часу роботи ще не вирішено і невідомо чи вирішиться цієї осені. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив в.о. начальника управління транспорту Львівської міської ради Олег Партика.

«Зараз на маршруті щоденно має курсувати 18 машин, але питання часу роботи ще напрацьовується», – повідомив Олег Партика.

На уточнююче запитання кореспондента Львівського порталу, коли очікувати продовження часу курсування маршруту комунального перевізника хоча б до 22.00, Олег Партика зазначив: «Усі водії одиночки, змінних немає. Якщо вони курсуватимуть до 22 – 23 години то наступного дня на роботу не виїдуть. Як тільки з’являться водії ми їздитимемо довше. На один автобус має бути «два із половиною» водія, а на ділі є лише по одному».

Тим часом заступник директора з питань безпеки руху, в.о. заступника директора з питань планування та експлуатації маршрутів Олександр Струтинський переконаний, що проблем із маршрутом №28 немає,і він здивований наріканням на роботу перевізника.

«Розклад маршруту №28 затверджено Львівською міськрадою. Останній автобус із вулиці Варшавської в напрямку Рудного відправляється о 21.00. Так само із Рудно відправляється остання машина на Варшавську. Початок роботи із 06.00. Раніше маршрутки № 28 курсували із 06.00 до 20.00. На прохання мешканців ми продовжили роботу маршруту до 21.00. Ваша скарга на роботу перевізника перша за доволі тривалий час», – повідомив Олександр Струтинський.

Водночас він повідомив, що у АТП №1 готові розширити час руху маршруту №28, якщо після 21.00 будуть їздити люди.

«Завтра ми відправило із водіями останніх рейсів логістів, аби вони перевірили пасажиропотік. Ми б раді їздити і до першої ночі, але для цього має бути й економічна складова, бо просто ганяти порожній автобус по маршруту недоцільно», – повідомив посадовець.

Також він розповів, що часто на маршрут залучають автобуси приватних перевізників, які в будь-який момент можуть не вийти на рейс, тож приходиться шукати термінові заміни. У майбутньому планується повністю заповнити квоту авто із парку перевізника. «Наступного року нам обіцяють купити 100 нових автобусів. Тоді ми зможемо старий мотлох прибрати із доріг і поставити на рейси нові машини», – повідомив О. Струтинський.

окрім того він нагадав, що «замовником перевезень є управління транспорту і зв’язку ЛМР. А також те, шо після 22.40 на вулиці Львова виїжджають нічні маршрути і один із них їздить в бік Рудного ,у кінець вулиці Городоцької. Окрім того люди можуть скористатися послугами маршруту 184а та 156».

Про результати моніторингу з доцільності розширення роботи маршруту №28 Олександр Струтинський пообіцяв повідомити згодом.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00