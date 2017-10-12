Курсанти Академії сухопутних військ провели у школах Львова уроки мужності

Напередодні Дня захисника України курсанти Національної академії сухопутних військ завітали до середніх навчальних закладів Львова, де провели зі школярами уроки мужності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

До слова, всі ці юнаки мають бойовий досвід, отриманий ними під час виконання завдань у районах проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Спілкуючись із молоддю, майбутні офіцери розповіли про власний бойовий шлях, особливості та переваги служби у війську, а також про навчання у Національній академії сухопутних військ.

У свою чергу юнаки та дівчата ставили військовослужбовцям різноманітні запитання щодо особливостей виконання українськими воїнами завдань у зоні АТО, про озброєння та забезпечення, вимоги до кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах тощо.

Загалом за три дні курсанти Національної академії сухопутних військ відвідали понад сотню львівських шкіл та інших закладів освіти.

Фото: zdolbuniv.com